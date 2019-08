Volles Programm im Kleinformat

Frage: Herr Lembeck, Sie stellen das Programmheft der regioVHS auf neue Füße. Wie sieht es künftig aus?

Lembeck: In der kommenden Woche erscheint das Programmheft erstmals im DIN-A5-Format. Darin sind alle Kurse – übersichtlich strukturiert – aufgeführt, in denen noch Plätze verfügbar sind. Die Texte sind straffer formuliert als bisher. Wer weitergehende Informationen benötigt, findet sie auf unseren Internetseiten.

Frage: Wie streuen Sie das Programmheft?

Lembeck: Das Heft richtet sich vor allem an unsere Kunden, die bereits einen oder mehrere Kurse bei der regioVHS belegt haben. An die rund 4500 Haushalte unserer Stammkunden wird es verschickt. 1700 Hefte werden bei Lesezirkel-Kunden ausgelegt – etwa in Arztpraxen. Die übrigen 2000 Exemplare des Programmhefts legen wir an ausgewählten Orten aus. Insgesamt streuen wir das Heft nicht mehr ganz so breit wie vorher. Stattdessen gibt es das regioVHS-Magazin.

Frage: Das ist neu. Welche Zielgruppen wollen Sie mit dem Magazin erreichen?

Lembeck: Das Magazin richtet sich natürlich ebenfalls an die Stammkunden, aber vor allem an Neukunden, die wir für uns gewinnen möchten. Im Juli ist es zum ersten Mal erschienen es kommt künftig alle drei Monate heraus. Wir haben das Magazin bewusst im journalistischen Stil gestaltet. Wir haben hier Platz, um beispielsweise Hintergrundinformationen zu vermitteln. Zum Auftakt geht es schwerpunktmäßig um den Programmbereich „Junge VHS“. Im zweiten Heft widmen wir uns den so genannten Best­agern, im dritten dem Thema Bildungsurlaub und im vierten dann der Gesundheit. Das Magazin wird so verteilt wie bislang das Programmheft.

Frage: Haben Sie schon Rückmeldungen auf Ihre neue Idee bekommen?

Lembeck: Obwohl noch Ferienzeit ist, haben wir schon Resonanz erhalten. Und die ist sehr positiv. Meine Idee war das Magazin nicht – die ist im Team entstanden, schon lange bevor ich die Leitung der VHS übernommen habe. Wir brauchten etwa ein Dreivierteljahr Vorlauf. Bislang ist das Programmheft ja komplett bei uns im Haus erstellt worden, jetzt haben wir die Produktion von beiden Publikationen outgesourct – darum kümmert sich eine professionelle Layouterin.

Frage: Auch der Internetauftritt der VHS sieht anders aus. . .

Lembeck: Ja, er wurde und wird derzeit noch komplett überarbeitet. Die Seite ist jetzt für Mobilgeräte optimiert und Nutzer können sich ab sofort ein Kundenkonto anlegen. Sie erhalten jetzt tagesaktuell eine verbindliche Buchungsbestätigung per E-Mail. Schon jetzt nutzen fast 50 Prozent der Kunden die Möglichkeit der Online-Buchung.

Frage: Aber telefonisch und vor Ort kann man sich auch weiterhin anmelden?

Lembeck: Auf jeden Fall. Wir wollen ja auch Beratungsmöglichkeiten bieten. Und wer sich persönlich anmeldet, erfährt sofort, ob er den gewünschten Platz bekommt.

Programm: www.regiovhs.de