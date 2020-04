Ersatz Für Platanen: 34 Stieleichen in Diekmannshausen gepflanzt

Diekmannshausen Noch vor Weihnachten, also im Dezember 2019, wurden die Erneuerungsarbeiten an der B 437 in der Ortsdurchfahrt Diekmannshausen abgeschlossen. Auf der nördlichen Seite, auf einer Länge von 630 Meter, ist ein neuer Fuß- und Radweg vom „Landhaus“ bis zum Ortsausgang Wapelergroden entstanden. Dazu wurden auch alle Bäume gefällt.

Die Platanen hatten als Flachwurzler für erheblichen Schaden am alten Geh- und Radweg gesorgt. Als Ersatzpflanzungen wurden nun Stieleichen ausgewählt.

Diese Bäume, insgesamt 34 Stück, kommen aus dem Ammerland von der Firma Bruns. Die Arbeiten hat die Firma Gollo Garten- und Landschaftsbau aus Lüneburg vorgenommen. Vor Ort waren Cornelius Grimm, Hendrik Bössel und Tom Henze.

Die Stieleichen sind Tiefwurzler; sie sind bereits zehn Jahre alt und weisen eine Länge von fünf Meter auf.

Für die Anpflanzungen musste ein Bodenaustausch vorgenommen werden. Ein Baumsubstrat wurde eingefüllt und eine Wurzelsperre zum Fahrradweg eingeschoben.

Cornelius Grimm: „Jeder Baum kostet rund 800 Euro. Pro Baum belaufen sich die Kosten mit allem Drum und Dran auf etwa 1200 Euro.“

Nun hoffen nicht nur die Bewohner auf ein gutes Anwachsen für ein schönes Ortsbild.