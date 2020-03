Diekmannshausen Jahreshauptversammlung des TV Schweiburg im Landhaus in Diekmannshausen: Der Vorsitzende Jörg Vollers, seit zwei Jahren im Amt, legte den Bericht vor. Bei den Neuwahlen kandidierte Irmtraud Stöver, die acht Jahre im Vorstand war, nicht wieder. Der 1. Vorsitzende Jörg Vollers geht nun in seine 2. Amtszeit. Detlef Schweers ist zum 2. Vorsitzender aufgerückt. Neuer 3. Vorsitzender wurde Erik Diekmann. Geschäftsführerin bleibt Meike Eden.

Einen Blumenstrauß erhielten Silke Wulff, die 12 Jahre die Aerobicsparte leitete. Von 2008 bis 2016 stand Silke Wulff an der Spitze des Vereins. Einen Strauß gab es auch für Irmtraud Stöver. Sie ist weiterhin Leiterin der Frauengymnastik. Detlef Schweers erhielt einen Präsentkorb, der die Tischtennissparte schon 17 Jahre betreut und 20 Jahre Tischtennis spielt. Die Mitgliederzahl ist auf 307 angestiegen. Folgende Termine wurden festgelegt:

• 5. März, 19.30 bis 20.30 Uhr, Zumba-Einheit mit Cyn-thia Jones in der Schweiburger Turnhalle. Die Kosten betragen 8 Euro für Mitglieder und 10 Euro für Nichtmitglieder.

• Bei der Ferienpassaktion wird man Tanz und Aerobic für Kinder anbieten.

• Die Spartenleiter nehmen im Juni an einem Erste-Hilfe-Kursus teil.

• Der Schleuderball-Plakettenspieltag wird erstmals an einem Tag, am 2. August, in Diekmannshausen stattfinden. Dort organisiert der Verein am 23. August auch die Landesmannschaftsmeisterschaft im Schleuderballspiel.