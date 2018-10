Jade Leichte Verletzungen erlitt eine 18-jährige Frau aus Varel bei einem Verkehrsunfall in Jade. Sie war laut Polizei am Sonntagvormittag mit ihrem Auto auf der Kreuzmoorstraße in Richtung Oldenbroker Straße unterwegs. An der Kreuzung Bollenhagener Straße übersah sie den Wagen einer 48-Jährigen aus Stadland, die Vorfahrt hatte. Den Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf 7000 Euro.

