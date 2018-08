Jade Die Stützpunktfeuerwehr Jaderberg wurde am Samstag um 14.57 Uhr zu einem Heckenbrand in der Poststraße alarmiert. Die Bewohner des Hauses und Nachbarn hatten das Feuer rechtzeitig bemerkt und konnten es mit Gießkannen und Gartenschlauch schnell löschen, so dass die Feuerwehr, die mit zwei Einsatzfahrzeugen am Einsatzort war, nicht mehr tätig werden musste. Die Brandursache ist noch ungeklärt.