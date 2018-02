Jade Die Dorfgemeinschaft Jade hat jetzt ihre Jahreshauptversammlung im Walter-Spitta-Haus durchgeführt. Neben den rund 20 Vereinsmitgliedern konnte der Vorsitzende Hartwig Quathamer unter anderem auch Jades Bürgermeister Hennig Kaars begrüßen.

Kaars lobte bei dieser Gelegenheit die außerordentlich gute Vereinsarbeit.

• Erfolgreiches Jahr

Vielfältig waren die Aktivitäten der Dorfgemeinschaft. Das ging aus dem umfassenden Jahresbericht von Hartwig Quathamer hervor: „Es war ein besonders erfolgreiches Jahr mit gut besuchten und auch finanziell erfolgreichen Veranstaltungen, wobei insbesondere das Familienfest und Kürbisfest zu nennen sind.“

• Neuwahlen

Die Mitgliederzahl ist mit 122 Personen konstant geblieben. Diesmal standen auch Neuwahlen auf der Tagesordnung. Nicht wieder kandidierte der stellvertretende Vorsitzender Berthold Deecken. Das Amt des Kassenwart gab Richard Groenewold ab, blieb aber durch die Neuwahl im Vorstand. Für die nächsten 2 Jahre wollen sich im Vorstand folgende Mitlgieder einbringen: 1. Vorsitzender: Hartwig Quathamer; Stellvertreter: Frank John und Richard Groenewold (neu); Schriftführer: Marlene Gronewold; Kassenwart: Cornelia Kowal (neu); Festausschuss Karin Bönecker, Elke Runge und Hannelore Leck (neu); Gerätewart: Jürgen Hartmann.

• Ehrungen

Im Anschluss der Wahlen wurden Richard Groenewold und Berthold Deecken für ihre Tätigkeiten Dank ausgesprochen und geehrt. Berthold Deecken konnte krankheitsbedingt an der Versammlung nicht teilnehmen. Die Termine für 2018 wurden bekannt gegeben: Am 24. März steht ein Arbeitseinsatz an. Am 30. April stehen die Vorbereitungen für das Maibaumsetzen auf dem Programm, der dann pünktlich am 1. Mai gesetzt wird. Abgenommen wird der Baum dann am 31. Mai.

• Termine festgelegt

Zum Spargelessen trifft man sich am 5. Juni im „Alten Zollhaus“ in Dangast. Das Familienfest wird am 29. Juli gefeiert und die Fahrradtour steht am 19. August auf dem Terminkalender.

Auf regen Zulauf hofft man beim inzwischen schon traditionellen Kürbisfest am 7. Oktober. Der Jahresabschluss steht mit der Weihnachtsfeier am 30. November an.

Quathamer: „Die neu Zugezogenen sind herzlich eingeladen zu den Veranstaltungen der Dorfgemeinschaft.“ Der Vorsitzende bedankte sich bei den vielen Helfern für ihre Mitarbeit. Alle Aktivitäten des Vereins sind auch auf der Homepage zu finden.