Jade Die Moorstraßen sind nach dem trockenem Sommer 2018 in einem teilweise miserablen Zustand. Abhilfe wird überall gefordert. In Angriff wird jetzt die Landesstraße 864 genommen. Von der Kreuzung „Jabben“ in Südbollenhagen durch Jaderkreuzmoor zur Einmündung in die Jader Straße, wird die Strecke in zwei Abschnitten auf einer Länge von 5632 Meter komplett neu saniert.

Der Straßenverkehr ist in dieser Zeit nur für die Anlieger zugelassen. Der erste Abschnitt, zirka zwei Kilometer von der Kreuzung „Jabben“ bis zur Abzweigung nach Lehmdermoor wird zuerst gemacht. Die Bauausführung nimmt die Firma Matthäi vor. Der Polier Ralf Ferdinand koordiniert den Ablauf vor Ort: „Ich bin zuversichtlich, dass alles gut klappt.“

Von der Firma Hartel aus Syke bedienen die Maschinisten Fabian Herold und Martin Seiler die große Asphaltfräse „Troublemaker“. Der Bauleiter Dennis Huntemann zu dem Koloss: „ Die wiegt 50 Tonnen und bringt eine Leistung von 1000 PS. Mühelos fräst sie sich voran und über ein Förderband wird das Fräs-gut auf dem vorweg fahrenden Lastwagen im Gleichschritt, transportiert. Mit einer Multiplex-Abtastung wird die Eben-Flächlichkeit auf der unebenen Strecke hergestellt. Eine Kehrmaschine hinterher und der Saugwagen wäscht die Straße sauber. Der Bauleiter: „ In zwei Tagen sind die zwei Kilometer abgefräst. Dann ist das Anspritzen und Ausgleichen von Schadstellen fällig.“

Am kommenden Donnerstag, 20. Juni, soll die neue Asphaltdecke aufgetragen werden. An diesem Tag ist die Beweglichkeit der Anlieger vom Hof, eher gegen Null. Die Tragschicht wird in doppelter Oberflächenbehandlung (OB) hergestellt. Das bedeutet, auf die üblich Verschleißschicht wird zweimal Splitt aufgetragen. „Die doppelte OB hat den Vorteil, dass sich kleine Risse beim Befahren durch den Asphalt wieder verschließen“, so Jürgen Oltmanns, der Chef der Straßenmeisterei Brake.

In der 26. Woche, ab Montag, 24. Juni, wird der restliche Abschnitt in Angriff genommen. Jürgen Oltmanns rechnet mit der Fertigstellung bis Mitte Juli. Die rund 5,5 Kilometer lange Straße ist circa fünf 5 Meter breit, das bedeutet 29 700 Quadratmeter Asphaltfläche. Die Kosten belaufen sich auf 680 000 Euro. Man hofft, dass die neue Straße dann lange für ein gutes Fahrgefühl sorgt. Fakt ist: Die drei Kilometer lange Strecke von der Abzweigung Lehm- dermoor bis zur Jader Straße wurde vor nicht ganz sieben Jahren für 430 000 Euro komplett neu gemacht. Im Vorjahr wurde im mittleren Abschnitt durch die „Berg-und Talfahrt“ die Drosselung auf zehn Stunden-Kilometer eingeführt. Das Moor sorgt mit seinen Tücken für die Ärger und Frust bei den Verkehrsteilnehmern und kostet den öffentlichen Haushalten Geld.