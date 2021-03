Vandalismus in der Wesermarsch: Schild liegt kopfüber im Graben

Jade Was sind das für Zeitgenossen, die diese sinnlosen Zerstörungen anrichten? Das fragen sich vermutlich viele Bürgerinnen und Bürger der Flächengemeinde Jade. Konkret geht es um einen Fall am Hakenweg an der Einmündung zur Kälberstraße. Dort ist eine Ruhebank aufgestellt. Daneben wurde eine Tourist-Hinweistafel mit Informationen zur Jader Moormarsch angebracht. Doch davon ist jetzt nur noch das Gestell sichtbar. In der Kälberstraße selbst findet sich ein ein Tempo-30-Schild in einem Zuggraben wieder. Für die Mitarbeiter des Bauhofs stehen jetzt absolut unnötige Arbeiten zur Beseitigung dieser Zerstörungswut auf dem Programm.