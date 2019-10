Jaderberg Im Gewerbepark „An der Bahn 21 – 25“ in Jaderberg ist der neue Recyclinghof der GIB-Entsorgung Wesermarsch endlich vollendet. „Was lange währt, wird endlich gut,“ meinte Landrat Thomas Brückmann. Es sei eine mustergültige Anlage mit einer vollen Serviceeinrichtung entstanden. Offiziell eröffnet wird die Anlage am Dienstag, 8. Oktober. Die Öffnungszeiten sind dienstags und freitags von 12 Uhr bis 16.30 Uhr, sonnabends von 8 Uhr bis 12.30 Uhr.

Als Teilzeitkraft, 19 Stunden in der Woche, wurde Kathrin Lübke eingestellt. Die Jaderbergerin kümmert sich um die Kunden in Jaderberg. Zum Verkauf wird angeboten: Kompost (10 Euro/m³), Bioabfallbeistellsack (3,20 Euro/50 Liter), Restmüllbeistellsack (5,50 Euro/50 Liter), Sperrmüllkarte (50 Euro/3 m³), KMF-Sack (4 Euro). Neu hinzu kommt der Verkauf von Bio-Papiertüten (10er-Bündel/je 5 Liter). Der Preis wurde noch nicht genannt.

Eine Fehlbefüllung wird künftig mit der „Roten Karte“ am Griff der Biotonne angezeigt. Dazu zählen ab dem 1. Januar 2020 auch die vermeintlich umweltfreundlichen kompostierbaren Plastiktüten, die dann nicht mehr in die Biotonne gehören. Sie verrotten während der Produktion des Kompostes nur teilweise oder gar nicht und landen so als Mikroplastik auf den Feldern, in den Gewässern und letztendlich in der Nahrungskette.

Als Alternative zu Plastiktüten werden die Papier-Bio-Tüten auch auf den Recyclinghöfen angeboten. Kostenfrei ist die Abfall- und Wertstoffannahme von Altglas, Altkleidern, Altpapier/Pappe, Altmedikamenten, Batterien (wobei keine Annahme von Auto-, Moped- und Weidezaunbatterien oder E-Bike-Akkus erfolgt). Weiterhin kostenfrei entsorgt werden können CDs/DVDs (ohne Hüllen), Druckerpatronen/Tonerkartuschen, Elektrogeräte, Energiesparlampen/ Leuchtstoffröhren, Metallschrott, Naturkorken und PU-Schaumdosen.

Die Preise für Altreifen sind gestaffelt: Pkw-, Motorradreifen ohne Felge 2,50 Euro; Pkw-, Motorradreifen mit Felge 5 Euro; Lkw-Reifen ohne Felge 15 Euro, Lkw-Reifen mit Felge 30 Euro; Großreifen mit und ohne Felge 50 Euro.

Für Gartenabfall bezahlt man einen Euro je 100 Liter; für Hausmüll, Sperrmüll und Holz in Kleinmengen 10 Euro/je 0,5 m³, für Bauschutt (Kleinmengen 5 Euro/je 0,5 m³). In welche Tonne was gehört, kann man sich auf der Homepage der GIB Wesermarsch im Abfall-Abc genau anschauen.