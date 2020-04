Einsatz In Jaderberg: 40 Feuerwehrleute verhindern größeren Schaden

Jaderberg 40 Feuerwehrleute aus Jade und Jaderberg haben am Mittwochabend einen Brand in der Jaderberger Baumschule Renken/Wallrafe rechtzeitig unter Kontrolle bekommen und eine Ausweitung des Feuers verhindert. Der Schaden halte sich deshalb in Grenzen, teilte der Jaderberger Ortsbrandmeister Thomas Hülsebusch mit. Die Ursache des Brandes sei noch unbekannt.

Rauchsäule

Die Feuerwehren waren gegen 21.38 Uhr alarmiert worden. Schon von weitem war eine Rauchsäule über dem Baumschulengelände zu sehen. In Flammen stand ein Holzschober mit Brennholz.

Lange Schlauchleitung

Mit schwerem Atemschutz startete der Löschangriff. Zusätzlich verlegten die Feuerwehrleute eine mehrere hundert Meter lange Schlauchleitung beginnend am Hydranten an der Raiffeisenstraße. Den Holzschober zogen sie mit Einreißhaken auseinander. Zügig hatten sie das Feuer unter Kontrolle. Hülsebusch sagte: „Es war alles knochentrocken. Ein Übergreifen auf die Pflanzen konnte verhindert werden.“