Jaderberg: Blutspende in Schule

Jaderberg Die nächste Blutspende-Aktion in Jaderberg steht am Freitag, 20. September, von 16 bis 20 Uhr in der Oberschule Jade, Schulstraße 14, an. Auch eine Kinderbetreuung bietet das DRK Jaderberg an. Die Leiterin vom DRK, Magda Höpken: „Die Herbstferien stehen bevor und damit ein abzusehender Engpass in der Versorgung mit Blutkonserven.“ Blut spenden kann jeder gesunde Mensch zwischen 18 Jahren und 68 Jahren. Nicht nur nach Unfällen wird vielfach Blut benötigt, auch große Operationen und die Behandlung von Krebs erfordert immer häufiger Blut und Blutbestandteilkonserven. Nach einer kleinen Ruhepause lädt der Ortsverein Jaderberg zu einem schmackhaften Imbiss ein. Der Personalausweis ist mitzubringen.