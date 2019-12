Jaderberg In den Wintermonaten bietet der Jaderpark kostenlos thematische Rundgänge durch den Tierpark an. Es ist nur der reguläre Eintrittspreis in den Park zu zahlen. Treffpunkt ist jeweils um 14.15 Uhr die Spielscheune im Park. Die Führungen machen Tierpfleger, die passend zum jeweiligen Thema im entsprechenden Tierbereich tätig sind. Die Führungen dauern zwischen 45 bis 60 Minuten.

Die Teilnehmer erhalten je nach Thema die Möglichkeit, näheren Kontakt zu den Tieren zu bekommen als während eines individuellen Besuches. Schaufütterungen durch den Pfleger sowie kleine Futtergaben durch die Teilnehmer sind gegebenenfalls möglich. Die Auswahl der Tiere unterliegt der Wetter- beziehungsweise der Tagessituation und kann deshalb gegebenenfalls geändert werden.

Folgende Führungen sind an den Wochenenden im Januar geplant: „Vom Umgang mit gefährlichen Tieren“ (Löwe, Gepard und Zwergflusspferd, 4. Januar); „Aus der Arbeit eines Zootierpflegers“ (Tagesablauf, 5. Januar); Die Zoodirektorin lädt ein (Einblicke in Arbeit und Organisation eines Tierparks, 11. und 12. Januar); „Auf den Speiseplan der Zootiere geschaut. Ein Futterrundgang“ (Schau- und Mitmachfütterung, 18. Januar); „Beschäftigungsangebote für Zootiere, eine Herausforderung für den Tierpfleger“ (19. Januar), „Affen, unsere nächsten Verwandten“ (Siamangs, 25. Januar) und „Die Tierwelt Südamerikas“ (Flachlandtapir und Capybara, 26. Januar).

Erwachsene zahlen 8 Euro Eintritt, €Kinder (3 bis 12 Jahre) 9 Euro und € Senioren (ab 65 Jahre) 7 Euro. €