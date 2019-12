Jaderberg Endlich ist es soweit: Am Tag nach dem Weihnachtsfest, am Freitag, 27. Dezember, steht die Neueröffnung des weithin bekannten Möbelgeschäfts Schmidt in Jaderberg an der Vareler Straße 42 an.

Für den Firmeninhaber Guido Schmidt, seine Familie und seinen Mitarbeitern bleibt der 18. September 2018 in bedrückender Erinnerung. Ein Großbrand vernichtete an diesem Tag in kürzester Zeit die 32 mal 40 Meter große Stahlbauhalle und das Inventar. Guido Schmidt: „Ein schrecklicher, unvergesslicher Tag.“

Durch eine Brandstiftung, die bisher nicht aufgeklärt werden konnte, ist ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Jetzt nach 15 Monaten wurde an gleicher Stelle, nach den alten Plänen, eine neue schmucke Halle errichtet. „Wir freuen uns auf die Neueröffnung“, sagt der 54-jährige Firmeninhaber Guido Schmidt.

Die Eröffnungsfeierlichkeiten finden im „alten Jahr“ am 27., 28. und 30. Dezember jeweils in der Zeit von 10 bis 18 Uhr statt. Am Sonntag, 29. Dezember, in der Zeit von 11 bis 17 Uhr ist nur Schautag, ohne Verkauf und Beratung. An diesen Tagen wird bei Kaffee, Tee und Kuchen der Klönschnack nicht zu kurz kommen. Silvester ist geschlossen.