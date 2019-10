Jaderberg Knapp fünf Jahre sind es her, dass Ute Peters und Silvia Schmertmann den Anfang gemacht haben. Wollreste, die die beiden strickbegeisterten Frauen hatten, sollten eine sinnvolle Verwendung erfahren. Und weil es nun einmal Reste waren, durften die Stücke nicht zu groß werden – und wurden Einzelstücke.

Und das sind sie bis heute geblieben. Rund 2100 Baby-Mützchen haben die beiden Initiatorinnen gemeinsam mit Frauke Wefer, Heidi Müller, Britta Fahnster und Emmi Paulsen seitdem gestrickt – im Sommer mehr aus Baumwolle, im Winter aus Wolle, besonders gern aus der weichen vom Merinoschaf. Dazu kommen 600 Paar Söckchen und – von Frauke Wefer genähte – weitere 200 Mützchen. Gemeinsam sind die sechs Frauen der „Strickkreis Fleißige Hände“.

In dieser Woche haben die Frauen wieder eine neue Lieferung auf der Geburtsstation der Ammerland-Klinik abgegeben. 125 Mützchen gingen nach Westerstede. Das Krankenhaus wird von den sechs Frauen – die zwischen Wiefelstede und Nordenham verteilt wohnen – seit diesem Jahr unterstützt; zuvor sind hunderte Mützchen schon an die Krankenhäuser in Esenshamm und Varel gegangen.

„Die Schwestern der Station C 12 der Ammerland-Klinik haben sich riesig gefreut“, berichtet Ute Peters über die erste Lieferung. Ihr Dank geht nicht nur an diese für die nette Begrüßung und eine Zuwendung, sondern vor allem an ihre fleißigen Mitstrickerinnen und die 93-jährige Nachbarin, die ebenfalls immer mal wieder zu Stricknadeln greift. „Aber auch allen, die unsere Runde mit Zuwendungen immer wieder unterstützen, möchte ich mal danke sagen“, betont Ute Peters. Denn die Frauen finanzieren alles selber.

Dem Zweck des Nachschubes dienen auch die gemeinsamen Ausflüge: „Die Orte suchen wir danach aus, ob es ein vernünftiges Wollgeschäft gibt“, verrät Britta Fahnster. Gemeinsam würden die Läden dann „überfallen“. Neben dem Stricken selbst steht bei den wöchentlichen Treffen der Austausch an – „über Wolle, Stricknadeln und Angebote, aber natürlich auch über ganz andere Sachen“, so Britta Fahnster.

Lohn gibt es für die „Fleißigen Hände“ reichlich: die Herzlichkeit auf den Stationen und die vielen tollen Fotos, die Eltern von ihrem Nachwuchs mit Mützchen schicken, samt lieber Worte. Und von den jungen Eltern kommen immer mal wieder auch kleine Bestellungen: ein etwas größeres Mützchen zur Taufe etwa.