Hospizteam lädt zum Trauercafé

Jaderberg /Varel Im Trauercafé im Haus der Hospizbewegung in Varel, Karl- Nierad-Straße 14, wird der Trauer ein Raum gegeben. Weil die Zeit nicht alle Wunden heilt und Gespräche vielfach entlasten, sind die Trauernden eingeladen, hier am Sonntag, 30. Juni, Gast zu sein. Gerade am Sonntag fühlt der Trauernde sich oft allein und von allen verlassen. Das bewährte Team von der Hospizbewegung ist in der Zeit von 15 bis 17 Uhr für die Trauernden da und hören ihnen zu. Der Austausch erleichtert und bringt Zuversicht bei der weiteren Trauerbewältigung. Das Team im Trauercafé freut sich auf ihren Besuch. Info unter Telefon 04451-804733 oder www.hospiz-varel.de