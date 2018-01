Blutspendeaktion in Mentzhausen

Mentzhausen Die erste Blutspendeaktion in der Gemeinde Jade findet an diesem Montag, 8. Januar, von 17 bis 20 Uhr in den Räumen der ehemaligen Grundschule Mentzhausen statt. Die Freiwillige Feuerwehr Südbollenhagen lädt dazu ein und hofft, dass auch diesmal viele an der so wichtigen Blutspendeaktion teilnehmen werden. Blut kann jeder gesunde Mensch ab 18 Jahren spenden.

Ortsbrandmeister Jan Hauerken weist besonders darauf hin, dass die Blutspender für die Anmeldung ihren Personalausweis mitbringen sollen. Die Mitglieder der Feuerwehr Südbollenhagen unterstützen auch diesmal tatkräftig die Blutspendeaktion und servieren nach dem Aderlass am Büffet wieder einen Imbiss und dazu Getränke.