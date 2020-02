Mentzhausen Erneut ist ein Schaf mutmaßlich von einem Wolf gerissen worden. Diesmal haben Andrea und Norbert Juhre in Mentzhausen den Verlust eines Alttieres – eine Mischung aus Heidschnucke und Kamerunschaf – zu beklagen. Das Tier war bereits deutlich angefressen. Das Jungtier dazu tauchte später auf und wies Verletzungen am Fell auf.

Das tote Tier wurde bereits am Freitagmorgen entdeckt. Uwe Klockgether und Hergen Visser waren mit dem Pkw auf der Wolfstraße in Richtung Culturweg unterwegs. Nach ihren Angaben lief in rund 20 Metern Entfernung ein Wolf über die Straße ins Torfabbaugebiet hinein. Die beiden sind sich sicher, dass es sich um einen großen Wolfsrüden gehandelt hat. Sie wollten ihre Nachbarn warnen, aber da war der erneute Schafsriss bereits traurige Gewissheit.