Schweiburg /Jade Zu einem brennenden Komposthaufen wurden die Freiwilligen Feuerwehren Schweiburg und Jade am Dienstagabend, 2. Oktober, gegen 23 Uhr in die Blumenstraße in Schweiburg gerufen. Der Eigentümer hatte schon selbst vergeblich versucht, das Feuer zu löschen. Die Feuerwehr Schweiburg hatte das Feuer schnell gelöscht, mit der Wärmebildkamera wurde vorsichtshalber die Brandstelle nach weiteren Brandnestern überprüft. Die Feuerwehr Jade brauchte hier nicht mehr tätig werden.