Auf der Spur des Klappkleis

Sehestedt Das Jahr 2019 steht am niederländisch-deutsch-dänischen Wattenmeer ganz im Zeichen des Weltnaturerbe-Jubiläums (zehn Jahre). Das ganze Jahr über wird dieses Jubiläum mit vielen Veranstaltungen gewürdigt.

Nach einer Radtour, bei der unter anderem auch die Badestelle Sehestedt ein Etappenziel war, gibt es an diesem Sonntag, 7. Juli, eine kleine Forschungstour ins Schwimmende Moor unter dem Titel „Dem Klappklei auf der Spur“. Der sogenannte Klappklei entsteht, wenn das Moor bei hohen Sturmfluten aufschwimmt beziehungsweise aufklappt. Dann dringt das Meerwasser unter das Moor ein und lagert feinkörniges Meeres-Sediment unter dem Moor ab.

Die Führung von Dr. Martina Karle, Geologin am Institut für Historische Küstenforschung in Wilhelmshaven, beginnt um 15 Uhr. Treffpunkt ist die Erlebnisstation Sehestedt.

Am Dienstag, 9. Juli, startet auch die Reihe der wöchentlich, zumeist dienstags, stattfindenden Wattwanderungen. Die Teilnehmer treffen sich ebenfalls jeweils an der Nationalpark-Erlebnisstation. Die Wanderung am 9. Juli beginnt um 11 Uhr und dauert etwa eine Stunde. Erwachsene zahlen vier Euro, Kinder drei. Die Wattwanderer werden vom Biologen Rüdiger von Lemm geführt.