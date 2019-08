Sehestedt /Luzern Sie ist 33 Jahre jung, Naturpädagogin an einer Grundschule in Sursee bei Luzern und hat die vergangenen drei Monate in der Nationalpark-Erlebnisstation ein Umweltpraktikum absolviert, das sie in ihrem Leben wohl nicht vergessen wird: Cäcilia Bussmann.

Inzwischen ist die junge Frau mit dem Zug wieder in die Schweiz gereist. doch beim Abschiedskaffee hat die Schweizerin im Gespräch mit der NWZ noch ein paar Eindrücke über ihre Zeit im hohen Norden preisgegeben.

Wie stur sind die Norddeutschen ?

„Die Norddeutschen sind überhaupt nicht stur, aber der Wind ist stur. Das haben wir in der Schweiz so nicht. Und der starke Wind ging mir zeitweise dann doch ziemlich auf die Nerven“, sagt Cäcilia Bussmann. Den Starkwind habe sie im Wohnwagen neben der Erlebnisstation immer ziemlich deutlich wahrgenommen – und er sei schon ein bisschen nervtötend gewesen in diesem ziemlich durchwachsenen Sommer.

Was war der absolute Höhepunkt des Praktikums ?

„Das war ohne jeden Zweifel die große Wattwanderung zum Priel. Der Leiter der Station, Rüdiger von Lemm, hat mir mal gesagt, dass er überhaupt nicht versteht, warum viele Leute immer nur dann kommen, wenn das Wasser da ist, Dass Watt sei viel interessanter. Ich sehe das genauso, denn Wasser gibt es auf der ganzen Welt, aber das Watt mit seiner enormen Vielfalt r eben nicht“, sagt die Schweizerin.

Was haben Sie hier am meisten vermisst ?

„Die Berge haben ich in den drei Monaten in Sehestedt schon vermisst. Die Weite hier oben ist sicherlich reizvoll, aber aus meiner Sicht nicht so herrlich wie eine schöne Bergwanderung. Aber nächsten Sommer komme ich wieder an den Jadebusen“, verspricht Cäcilia Bussmann, bevor sie wenig später in Varel in den Zug steigt.