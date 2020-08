Sturmtief Kirsten: Hochwasser in Sehestedt läuft über den Deich

Sehestedt Das Sturmtief Kirsten hat am Mittwochabend in Jade und Ovelgönne keine nennenswerten Schäden angerichtet.

Der Wind aus Richtung Süd-West drehte bis zum Abend auf Nord-West. Das sorgte für einen Anstieg der Wassermassen an der Küste, so auch im Jadebusen. Gut eine Stunde vor dem eigentlichen Hochwasser schwappten bereits die Wellen durch die aufgewühlte See über die Strandpromenade in Sehestedt hinweg. Das Wasser lief in die tiefer gelegene Zufahrtsstraße hinein. Von der Erlebnisstation Wattenmeer machte Sophie Wiggenhauser die Autofahrer auf die Gefahr einer Überschwemmung aufmerksam.

Einige Besucher ließen sich das Naturschauspiel am Deich nicht entgehen. Ideale Bedingungen fand auch ein mutiger Surfer vor und setzte zu einer rasanten Fahrt an.

Im tief gelegenen Deichvorland hieß es währenddessen Land unter bis an den Deichfuß heran.