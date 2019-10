Cleverns /Schortens Der Mobilfunk-Betreiber Vodafone baut sein Netz in Friesland aus: Aktuell wurden zwei LTE-Stationen in Cleverns und Schortens-Jungfernbusch in Betrieb genommen – laut Vodafone sind damit weitere 10 000 Friesländer mit der mobilen Breitbandtechnologie LTE versorgt.

Die beiden Stationen sind Startschuss der nächsten Mobilfunk-Ausbaustufe: Bis 2020 folgen in Friesland 22 weitere LTE-Bauvorhaben. Dabei will das Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf komplett neue Mobilfunk-Stationen bauen, erstmals LTE-Technik an bestehenden Mobilfunk-Standorten installieren und zusätzliche Antennen an vorhandenen LTE-Standorten anbringen. Bisher gibt es 27 Vodafone-Stationen. Mit den Baumaßnahmen werden LTE-Funklöcher geschlossen und mehr Kapazität und höhere Surf-Geschwindigkeiten ins Vodafone-Netz gebracht. Im nächsten Schritt werden die genauen Standorte ermittelt und dann die konkreten Bauvorhaben realisiert. „Ziel ist, auch beim mobilen Datennetz LTE eine möglichst flächendeckende Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen“, teilt Vodafone mit.