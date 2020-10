Spielplatzgestaltung: Nun geht’s im Apfelgarten los

Spielplatzplanung

Im jeverschen Bauausschuss am Mittwoch, 28. Oktober, geht es weiter mit der Spielleitplanung: Thema sind das Ergebnis der Bürgerbeteiligung von-der-Vring-Straße und die Prioritätenliste zum weiteren Spielplatz-Ausbau. Beginn ist um 16.30 Uhr im Dannhalm-Theater. Noch in diesem Herbst beginnt der Ausbau der Spielplätze Apfelgarten Cleverns, Moorwarfen und Danziger Straße. Die Ausschreibungsfrist endet in dieser Woche. Pro Spielplatz stehen 35 000 Euro zur Verfügung.