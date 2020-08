13-Jährige spielt Bach und Chopin

Jever Am Samstag, 29. August, kann nach einer langen Corona-Pause die Konzertreihe „Halbe Stunde Kirchenmusik“ in Jevers kath. Kirche fortgesetzt werden. Maria-Theresia Paetz (13 Jahre) spielt am Klavier Werke von Chopin, Beethoven und Bach. Das Konzert trägt den Titel „Eine junge Pianistin strebt nach vorn“ und beginnt um 18.30 Uhr im Anschluss an die Vorabendmesse in der St. Marien-Kirche Jever. Der Eintritt ist frei, es wird eine Kollekte zur Unterstützung der Kirchenmusik erbeten.