4. Jazzakademie an der Nordsee: Jazz steht eine Woche lang im Mittelpunkt

Jever Die Anmeldesaison für die 4. „Jazzakademie an der Nordsee“ beginnt: Ab 2. November sind Online-Anmeldungen möglich.

Die 4. Jazzakademie in Jever findet von Sonntag, 15. August, bis Freitag, 20. August, statt. Sie endet am Abend mit dem Teilnehmerkonzert. „Eine Abreise aus Jever empfiehlt sich daher erst am 21. August“, kündigt Organisator Dr. Martin Dehrendorf an.

Wie in den Vorjahren ist Veranstaltungsort das Musikhaus am Mooshütter Weg in Jever. An Konzertterminen steht fest:

• Dozentenkonzert: Mittwoch, 18. August, im Rathaus Jever.

• Jamsession: Donnerstag, 19. August, im Innenhof des Schlosses

• Teilnehmerkonzert: Freitag, 20. August, im Rathaus.

„Wegen der vielen Nachfragen haben wir auch dieses Mal in jedem Kurs einige Plätze reserviert – insbesondere für Schüler, Studenten und Lehrkräfte, die auf ihrem Instrument Jazz unterrichten“, so Dehrendorf. „Da wir einen recht großen Andrang erwarten, empfehlen wir sehr, sich möglichst bald anzumelden und sich einen der vorhandenen Plätze zu sichern.“

Als Dozenten sind wieder Pianist und Komponist Klaus Ignatzek dabei, außerdem Susanne Menzel (voc), Florian Trübsbach (sax), Sven Faller (b) und Christian Schoenefeldt (dr). Unterrichtet wird an den Instrumenten des klassischen Jazzquintetts – Klavier, Bass, Schlagzeug, Bläser und Gesang. Einzelheiten zur Anmeldung sind der neuen Anmeldeseite zu entnehmen, die bereits online ist: