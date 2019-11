Jever Im Bethaus am Elisabethufer steigt am Freitag, 8. November, ab 16 Uhr eine große Packparty, bei der auch viele Mädchen und Jungen aus den Grundschulen mitmachen werden: Anlass ist die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“, die in diesen Wochen an vielen Orten in Deutschland stattfindet und mit der Kindern in Not-Situationen eine kleine Freude gemacht werden soll.

Sonja und Malte Barkmann, Mitglieder der jeverschen Baptistengemeinde und Initiatoren der Party, haben eine Liste von möglichen kleinen Geschenken zusammengestellt: Weingummi, flüssige Seife, Duschgel, Zahnbürsten, Zahnpasta, Buntstifte, Schreibblöcke, Malbücher und kleines Spielzeug (zum Beispiel Autos, Jojos, Spiele, Kuscheltiere).

Wer zu den Geschenken beitragen oder beim Packen mithelfen möchte, meldet sich bei Familie Barkmann, Tel. 0176/70 08 43 05, oder kommt am Freitag direkt ins Bethaus.

Geschenke können übrigens am Freitag auch von 9 bis 11.30 Uhr im Bethaus-Café abgegeben werden.