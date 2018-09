Jever Zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 9. September, öffnet auch die Schlachtmühle Jever mit landwirtschaftlichem Museum am Hooksweg 9a ihre Türen: Dort wird ein buntes Apfelfest für Groß und Klein gefeiert.

Los geht es am Sonntag um 11 Uhr, der Eintritt ist frei. Gemeinsam mit den freiwilligen Müllern werden Äpfel im Apfelgarten gepflückt. „Wir haben aber auch Äpfel in Kisten da, so dass wir auf jeden Fall genug haben“, sagt der freiwillige Müller Edzard de Buhr. Gepflückt wurden die von Mitgliedern von „Upjever lieb ich“ auf der Streuobstwiese im Upjeverschen Forst.

Mit Unterstützung des Regionalen Umweltzentrums Schortens (RUZ) wird Apfelsaft gepresst. Außerdem werden Apfelpfannkuchen über dem Feuer gebacken, es gibt Mühlenführungen, Kaffee, Tee und Kuchen und Leckeres vom Grill.

Zudem gibt es weitere Aktionen für Kinder. Alte Fahrzeuge, darunter ein altes Dreirad, stehen bereit. Alte Spiele können ausprobiert werden.

Der Hooksweg ist für die Zeit des Aktionstags von 11 bis ca. 17 Uhr für den Verkehr gesperrt.