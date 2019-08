Jever Weser-Ems-Bus bietet zum Altstadtfest Jever wieder ein Sonderticket an: Für 5 Euro kommen am Samstag, 10. August, Festbesucher günstig aus allen Himmelsrichtungen nach Jever und zurück und brauchen keinen Parkplatz zu suchen.

Auf diesen Linien fahren die Altstadtfest-Busse:

• Wilhelmshaven-Accum-Grafschaft-Heidmühle Bahnhof-Jever AOK/Bahnhof: ab Wilhelmshaven 9, 11, 13.30, 16, 18, 19, 21.45, 0.45, 2.45 Uhr; ab Jever 14.33, 17.03, 17, 21, 23, 0, 2, 3, 4 Uhr.

• Hohenkirchen-Tettens-Jever: ab Hohenkirchen 17.40, 19.31, 20.14 Uhr; ab Jever 23 und 2 Uhr.

• Wittmund-Asel-Jever: Züge der Nordwest-Bahn – das Sonderticket gilt nicht. Bus ab Jever um 2 Uhr nach Wittmund.

• Hooksiel-Horumersiel-Schillig-Jever: ab Hooksiel 17.15, 20.50 Uhr; ab Jever 20, 0.30, 3, 4.30 Uhr.

Die Busse halten in beide Richtungen auch an allen dazwischenliegenden Haltestellen. In Jever fahren alle Linien von der Bushaltestelle an der Anton-Günther-Straße ab.

Infos zum Fahrplan unter Tel. 04461/94 900.

Kompletter Fahrplan unter www.vej-bus.de/download/1564136798_1294_reisonews26v4002.pdf