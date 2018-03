Jever Zwar kann Peter Beer noch nicht sagen, wie lange er in Jever tätig sein wird. Doch eines steht für ihn fest: So schnell möchte er nicht weg. Das betonte er bei seiner Amtseinführung als Leiter des Polizeikommissariat Jever am Mittwoch vor Gästen und Kollegen.

Beer freut sich auf die Arbeit im Jeverland – schon jetzt fühlt er sich hier wohl. Kein Wunder: Die Gegend ist seine Heimat. Zwar kommt der 50-Jährige aus Wilhelmshaven, aber das Jeverland ist ihm vertraut. „Schnell lebt man sich ein, die Menschen sind nett“, sagte auch Oldenburgs Polizeipräsident Johann Kühme. „Und um alle anderen kümmern wir uns eben“, fügte er augenzwinkernd hinzu.

Dass Beer seine Aufgabe als jeverscher Polizeichef gut meistern wird, stellt Kühme nicht in Frage. „Du hast bereits so viele Erfahrungen gesammelt. Ich freue mich, dass du die hier einsetzen kannst.“

Immerhin kann Beer auf 30 Jahre Berufserfahrung zurückblicken: Der gelernte Fernmeldeelektroniker begann seinen polizeilichen Werdegang 1987 bei der Landespolizei Hamburg, wechselte noch im selben Jahr zur Landespolizei Niedersachsen. Nach seiner Ausbildung an der Landespolizeischule in Bad Iburg und der ersten Verwendung in einer Einsatzhundertschaft in Lüchow, wechselte er 1990 zur Wasserschutzpolizei Niedersachsen. 2004 kam Beer zur Polizeidirektion Oldenburg. Ein Studium an der Deutschen Hochschule der Polizei beendete er 2010, dann wurde er Leiter des Einsatzbereichs der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch und arbeitete zuletzt als Dezernatsleiter für Führungs- und Einsatzmittel im Führungsstab der Polizeidirektion Oldenburg. Beer habe stets ein offenes Ohr für seine Kollegen und widme sich mit ganzem Herzen seinen Aufgaben, so Kühme. „Ich schätze dich und deine Arbeit sehr.“

Beer dankte allen für die Ansprachen – auch Kreisrätin Silke Vogelbusch – und verdeutlichte seine Arbeit so: Sie sei mit den Teleskopkränen vergleichbar, die auf der Autobahn Richtung Wilhelmshaven zu sehen seien. „Wie ein Kran muss auch die Polizei oft große Lasten tragen. Und wie beim Kran funktioniert das nur, wenn er seine Stützen hat.“ Deshalb dankte Beer schon jetzt seinen „persönlichen Stützen“: den 71 Mitarbeitern, den Kollegen aus anderen Bereichen und Menschen, mit denen er eng zusammenarbeiten wird.

Zudem richtete er das Wort an Vorgänger Holger Wermerßen, der jetzt die Leitung des Zentralen Kriminaldienstes in der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland übernehmen wird: „Ich weiß, dass du die Arbeit gut gemacht hast und ich werde sie in deinem Sinne weiterführen.“ Friesland sei ein sicherer Landkreis. „Ich werde dafür sorgen, dass das so bleibt.“

