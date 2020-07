Angebote für Senioren

Jever Als Ersatz für den ausgefallenen Seniorenpass plant das Bündnis „Mehr Menschlichkeit“ in Jever Führungen für Senioren: Bei einer Stadtführung, Schlossführung oder Führung im Feuerwehrmuseum können die älteren Jeveraner sicher noch so manches über ihre Stadt erfahren.

Im Anschluss an jede Führungen findet in verschiedenen Cafés in Jever eine kleine Tee-/Kaffeestunde mit Teekuchen statt. Für jede Führung gibt es drei Termine – insgesamt 135 Plätze. Die Führungen beginnen um 15 Uhr und dauern ca. 60 Minuten.

Jeversche Senioren ab 60 Jahren können sich unter Vorlage des Personalausweises ab sofort an der Info im Rathaus anmelden – die Teilnahme an mehreren Führungen ist nicht möglich.

Folgende Führungen stehen zur Auswahl: • Stadtführung: 3. August, 14. August und 19. August • Schlossführung: 5. August, 10. August und 21. August • Feuerwehrmuseum: 7. August, 12. August und 17. August.