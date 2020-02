Jever Wie kaum bei anderen Vereinen erlebbar, gab es beim Angelverein Jever kein Problem, die Vorstandsposten zu besetzen. Der seit drei Jahren amtierende Vorsitzende Manfred Lehmann wurde bei der Jahreshauptversammlung für weitere drei Jahre gewählt. 1207 Mitglieder zu führen und zusammenzuhalten ist eine beachtliche Leistung als Ehrenamtler.

„Der Verein ist finanziell gesund und steht auf festen Füßen“, so die Positivmeldung des Fachwarts Verwaltung und Finanzen, Daniel Kreye. Erfreulich der positive Trend bei der Mitgliederzahl von 1207, davon 76 Neuzugänge. Dies sei auch ein Verdienst des „Angellehrgangs“ der Ausbilder Gerd Holger Mell und Jens Baumann.

Einen Schwerpunkt legt der Verein auf die Fischereiaufsicht. 15 Ehrenamtler sorgen für die Einhaltung der Regeln und haben im vergangenen Jahr 58 Fischwilderer erwischt. Fischwilderei, so Vorsitzender Manfred Lehmann, steht oft in Verbindung mit Tierquälerei – zum Beispiel Angeln mit lebenden Köderfischen; fünfmal kam das vor. Auch Straftaten wie Hältern – das Aufbewahren lebender Fische in Eimern oder ähnlichen Behältern – wurden angezeigt.

Nutrias treten inzwischen an allen Gewässern des Angelvereins vermehrt auf und die Angler gehören zu denen, die die Nager beim Angeln an den Ufern sichten. Nutrias sind im Verruf, Deiche und Böschungen zu zerstören, weil sie dort ihre Bauten graben. Damit stellte Lehmann den Naturschutzaspekt des Angelvereins heraus: Alle Angler sind aufgefordert, den Deichband und und die Sielacht über Sichtungen umgehend zu benachrichtigen.

„Zum Angeln gehören Naturbewusstsein gepaart mit Umweltpflege“, betonte Lehmann. Darum beteiligt sich der Verein an der „Aktion saubere Landschaft“. Das Ergebnis 2019 ist niederschmetternd: Ein Lkw voll Unrat wurde um und aus den Gewässern gesammelt. Erst vor kurzem haben Unbekannte in Bösselhausen vier Altreifen entsorgt.

Aufschlussreich waren einmal mehr die Erläuterungen von Gewässerwart Frank Coordes, der bei den Wahlen bestätigt wurde. Er wertete die Wasserqualität als erfreulich. Die Burgunderblutalge, die nur aus den Bergseen im Süden bekannt ist, verursachte im Moorwarfer See kein Fischsterben.