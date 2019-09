Und so geht es:

Parkflächen mit diesem Symbol können flexibel genutzt werden: Wem die Breite des regulären Stellplatzes (blau) ausreicht, parkt so, dass zwei weitere Autos Platz haben. Wer mehr Platz zum Ein- und Aussteigen braucht, orientiert sich an der rotgestrichelten Markierung und nutzt die breitere Parkfläche. So haben dann auf drei regulären Parkflächen zwei Autos mehr Platz.

Die Idee der Stadt Jever ist, dass Familien mit Kindern, Gehbehinderte und Ältere allgemein etwas mehr Platz zum Ein- und Aussteigen benötigen. Und den sollen sie durch die Aktion „aus 3 mach 2“ erhalten.