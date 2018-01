Jever Ein kleiner Piks und dann läuft das Blut: Gut 500 Milliliter werden in den nächsten fünf bis zehn Minuten abgezapft. Für Alexander Siebolds (22) und Frederike Dischke (19) ist es das erste Mal. Beide sind Schüler an den Berufsbildenden Schulen Jever und nehmen am Donnerstag mit vielen anderen am Blutspendetag der Schule teil. Durchgeführt wird der vom Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes.

Mehr als 100 Anmeldungen hatte es im Vorfeld gegeben. Auch Gina Foken spendet heute zum ersten Mal Blut. „Ich habe schon einen Organspendeausweis und arbeite wie meine Oma in der Pflege“, sagt die 19-Jährige. „Das Blutspenden liegt bei uns quasi in der Familie.“

Aufgeregt sei sie zwar schon ein bisschen vorm ersten Mal, aber sie wisse auch, dass die Blutspende benötigt wird.

„Es ist immer schön, anderen zu helfen“, findet Stanislav Oster. Auch der 26-Jährige spendet sein Blut. „Und vielleicht wird es ja irgendwann von irgendwem benötigt“, meint er. „Es hat übrigens kein Stück wehgetan. Man wird auch gut abgelenkt durch die Fragen und die Aufklärung, da ist die Nadel schon drin und man hat es kaum mitbekommen“, meint er.

Während die Schülerinnen und Schüler auf den Liegen ihr Blut spenden und sich im Anschluss am Büfett stärken, stehen draußen noch viele weitere und warten geduldig darauf, dass sie sich anmelden können. Die Resonanz auf den Blutspendetermin ist gut. Und laut Blutspendedienst des DRK auch nötig, denn täglich werden allein in Deutschland 15 000 Blutspenden benötigt. Etwa 30 Prozent dieser Spenden fließt in die Krebstherapie. Und der Bedarf steigt laut DRK jährlich um etwa 1,5 Prozent.