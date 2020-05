Betreuung schrittweise erweitert

Jever Für 77 Kinder stellen die Stadt Jever und das Diakonische Werk zurzeit die Notbetreuung in den Kindergärten sicher. Wenn ab dem 11. Mai auch in Niedersachsen die flexible Kinder-Notbetreuung sukzessive auf rund 40 Prozent der Kinder erweitert werden soll, „haben wir das dann schon schnell erreicht“, sagt Bürgermeister Jan Edo Albers. „Wir nutzen jeden Raum, um die geforderten kleinen Gruppen unterzubringen und alle Nachfragen zu erfüllen“, sagte er.

Die gemeinsame Fachstelle Kitas von Diakonie und Stadt vergibt die Notbetreuungsplätze nach festen Kriterien. „Das Personal zieht super mit“, lobt auch Mike Müller, Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters. 408 Kindergartenplätze gibt es in Jever insgesamt. Zurzeit planen Stadt und Diakonie bereits, was an Notbetreuung in den Sommerferien möglich ist. „Die Ferien sind für viele Eltern kniffelig, weil sie ihren Urlaub ja schon im Shutdown nehmen mussten“, so Albers.