Stolperstein für einen Jeveraner in Bremen: Zur Erinnerung an Hans Mendelsohn hat Künstler Gunter Demnig einen Stolperstein am letzten Wohnsitz Mendelsohns in Bremen, Waller Ring 138, gesetzt. Mendelsohns Name steht auch auf dem Mahnmal für die ermordeten Juden Jevers an der Frl. Marien-Straße.

Mendelsohn war Spross der jeverschen Kaufmannsfamilie, die am Kirchplatz 18 ein für die Region bedeutendes Textilhaus von 1863 bis in die Wirtschaftskrise 1931/32 führte. Wegen des antisemitischen Drucks zog Hans Mendelsohn mit seiner Familie 1934 nach Bremen, wo er sich eine neue Existenz als Handelsvertreter aufbauen konnte. 1938 entzogen ihm die Nationalsozialisten die Berufserlaubnis, 1944 verschleppten sie ihn ins Konzentrationslager. Dass er, wie auch schon sein Vater Ludwig Mendelsohn, Christ war, spielte keine Rolle.

Ende April 1945 wurde Mendelsohn bei der Evakuierung des Konzentrationslagers Neuengamme auf das in der Lübecker Bucht liegende Passagierschiff „Cap Arcona“ verlegt. Nach einem britischen Luftangriff – das Schiff wurde als Truppentransporter angesehen – brannte es aus und kenterte. Tausende Häftlinge starben, darunter auch Hans Mendelsohn.

1891 geboren, besuchte Hans Mendelsohn das Mariengymnasium, ab 1915 war er Soldat – Leutnant und Batterieführer. 1921 heiratete er die aus Wien stammende Ruzena Weissenberger. Sie galt für die Nationalsozialisten als Nichtjüdin, überlebte und wanderte mit ihrem Sohn in die USA aus. Anthony W. Anderson – zuvor Anton Wilhelm Mendelsohn – besuchte 1988 auf Einladung des Schüler-Lehrer-Projekts „Juden und Jever“ seine Geburtsstadt und das Mariengymnasium.