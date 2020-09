Bürgerforum: Alternative zu Feuerwerk

Jever Die Stadt Jever lädt zum Bürgerforum ein: Am Donnerstag, 10. September, sind Jeveraner eingeladen, sich ab 19 Uhr im Foyer des Dannhalm-Theaters vorstellen zu lassen, zu welchen Themen Rat und Arbeitskreis Bürgerbeteiligung eine Beteiligung der Bürger vorgesehen haben. Wegen der Corona-Regeln können maximal 50 Bürgerinnen und Bürger teilnehmen.

Die Beteiligungsliste beinhaltet eine Übersicht über alle Projekte der Stadt, die in diesem Jahr noch umgesetzt oder auf den Weg gebracht werden sollen. Bei mehreren sollen extra Bürgerinfo- und Diskussionsrunden stattfinden. Thema am 10. September ist, ob Alternativen zum Silvesterfeuerwerk in Jever gewünscht und denkbar sind. Im vergangenen Jahr gab es viel Kritik am unkoordinierten Geknalle in der Stadt.