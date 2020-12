Jever /Cleverns Die ev. Kirchengemeinden Jever und Cleverns-Sandel bieten im Advent mehrere Gottesdienste und Andachten an: Immer dienstags um 19 Uhr beginnen in der Stadtkirche „Lichtblicke im Advent“ mit Musik von Kantor Klaus Wedel. Am 2. Advent, Sonntag, 6. Dezember, findet ab 10 Uhr in der Stadtkirche ein Gottesdienst mit Pastor Rüdiger Möllenberg und dem Eine-Welt-Kreis statt.

In Sandel ist am 6. Dezember um 10 Uhr ein Advents-Gottesdienst mit Orgelmusik von Marvin Zibell.