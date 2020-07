Feuerwerk gegen Corona-Krise

Jever /Cullera Jevers spanische Partnerstadt Cullera unterstützt die von der Corona-Krise finanziell arg gebeutelten Pyrotechniker: An diesem Samstag, 18. Juli, beteiligt sich Cullera an der Initiative „Rückkehr des Lichts“ des Provinzrats Valencia – und feuert um 23.59 Uhr ein Riesen-Feuerwerk am Fuß der Burg ab.

Normalerweise finden in Cullera ständig Feuerwerke und Geböllere statt – ein Fest, sei es religiös oder zivil, ist ohne Pyrotechnik gar nicht vorstellbar. Doch in Corona-Zeiten wird auch in Cullera nicht groß gefeiert. Das Feuerwerk nennt Culleras Bürgermeister Jordi Mayor „ein Projekt zur Förderung des von der Gesundheitskrise betroffenen pyrotechnischen Sektors“. Er bittet alle Zuschauer, die in Spanien geltenden Abstands- und Maskenregeln zu beachten.