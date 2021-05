Die Motivation an der EKO Jever ist restlos dahin: Mit Comics, Poetry und Impro-Theater gegen Corona- Frust

Jever Color your Life – Mach dein Leben bunter: Unter diesem Motto haben sich die Jugendlichen des Jahrgangs 9 der Elisa-Kauffeld-Oberschule Jever drei Tage lang mit Gesundheit und „Älterwerden befasst. Als erste Schule in der Region nahm die EKO am Präventionsprojekt des Bremer Projektteams „Color your Life“ teil.

Die Workshops mit den Bremer Profis fanden per Videokonferenzen statt – es gab Impro-Theater, Poetry Slam und Comic-Zeichnen. „Die reinen Online-Workshops waren für uns alle komplettes Neuland“, berichtet Lehrer Tobias Rebhan. „Doch die Umsetzung und das Ergebnis waren erfolgreich.“

Normalerweise kommt das Projektteam in die Schulen und stellt einen Gesundheits- und Filme-Workshop auf die Beine.

Natürlich standen auch verschiedene Challenges – zu Fitness und Gesundheit – auf dem Programm. „Und die Schüler sind sie mit viel Ehrgeiz und Enthusiasmus angegangen“, so Rebhan.

Höhepunkt der drei Projekttage war die Präsentation – und mit ihren Ergebnissen sorgten die Jugendlichen auch bei den zugeschalteten Gästen für Staunen.

Das Projekt „Color your Life“ zu „Gesundheit“ und „Älterwerden“ wird u.a. durch die hkk-Krankenkasse, die Kreissportbünde im Nordwesten und das Projektteam „vomhoerensehen“. color-your-life.org