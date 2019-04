Jever Um den Vorwurf der „Schwarzgastronomie“ in den Dorfgemeinschaftshäusern aus dem Weg zu schaffen, wird Jevers Bürgermeister Jan Edo Albers demnächst Gastronomen und Vereinsvorstände zum Austausch einladen. Das kündigte er am Donnerstagabend in der Ratssitzung an.

„Wir sollten im Spannungsfeld zwischen Gastronomie in den Außenbereichen und dem ehrenamtlichen Ausschank in Dorfgemeinschaftshäusern, Vereinsheimen und Feuerwehrhäusern zu einem Ausgleich kommen – es geht nur mit gegenseitigem Verständnis“, sagte er.

SWG-Ratsmitglied Udo Albers hatte das Thema „Schwarzgastronomie“ im Zusammenhang mit dem nun startenden Aus- und Umbau des ehemaligen Dorfkrugs in den Dorftreff Cleverns und die nichtöffentlich beratene Vertragsgestaltung zwischen Stadt und Dorfgemeinschaften Cleverns und Moorwarfen angesprochen. In den Verträgen soll festgelegt werden, was in den städtischen Dorfgemeinschaftshäusern möglich ist und was nicht. Insbesondere dass die Räume für Privatfeiern zur Verfügung gestellt werden, soll offenbar ausgeschlossen werden.

„Der Vorwurf der Schwarzgastronomie an die Vereine wiegt schwer und geht allen Vorständen an die Nieren“, sagte Udo Albers: Dabei geschehe die Verköstigung mit Getränken und Essen in den Vereinsheimen und Dorfgemeinschaftshäusern mitnichten „schwarz“: „Denn jede Frikadelle und jede Flasche Bier wird ja schließlich eingekauft, und dabei werden automatisch Steuern fällig“, sagte er.