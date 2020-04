Drk übernimmt Lebensmittelausgabe Der Tafel Jever: Brot gibt’s unterm Basketballkorb

Jever Seit 17. März ist die Lebensmittelausgabe der „Tafel“ Jever geschlossen – nun ist die Bereitschaft Jever des DRK eingesprungen und hat pünktlich vor Ostern die Lebensmittelausgabe an Bedürftige wiedereröffnet.

In der Sporthalle am Dannhalm bauten dafür am Donnerstag junge Ehrenamtliche des DRK Jeverland mehrere Klapptische und Trennwände auf, dazwischen spannten sie Flatterband – so wird ausreichender Abstand zwischen der Ausgabe und den Tafel-Kunden gewahrt. Auf vier Stationen wurden wieder Spenden der Lebensmittelhändler und der Bäckerei Ulfers an bedürftige Jeveraner verteilt.

„Seit Dienstag haben wir die Aktion geplant, seit 7 Uhr sind wir hier“, erzählt Annika Kasdorf von der DRK-Bereitschaft. „Wir sind insgesamt 14 Leute, aber alle vom DRK – junge Leute zwischen 20 und 30 Jahren. Die Ehrenamtlichen der Tafel können die Ausgabe zurzeit nicht stemmen – sie zählen meist selbst zur Corona-Risikogruppe.“

Maximal zehn Personen dürfen auf einmal in die Sporthalle hinein, Gänge sind für Hinein- und Hinausgehende gekennzeichnet. Am ersten Tisch bekommt jeder die Hände desinfiziert. Und alle DRKler tragen Mundschutzmasken. „Wir machen das auf jeden Fall während der Krise zu den regulären Zeiten der Tafel weiter. Sobald der Sport- und Schulbetrieb wieder läuft, müssen wir zu einer anderen Zeit austeilen“, sagt Annika Kasdorf.

Die Idee für die Wiederauflebung der Essensausgabe hatte der 16-jährige Malte Fründt, ebenfalls in der Bereitschaft des DRK-Kreisverbands Jeverland aktiv. „Weil die Tafel geschlossen hatte, machte ich mir schon Gedanken um die Menschen, denen es nicht so gut geht – gerade in dieser Krise. Gern hätte ich es mit meiner Klasse gemacht, was aus rechtlichen Gründen nicht ging. Dann habe ich meine Freunde vom DRK gefragt und Bereitschaftsleiter Christoph Gerken unterstützt die Initiative“, freut sich Fründt.

Lebensmittelausgabe ist nun donnerstags von 11.30 bis 13 Uhr in der Turnhalle der Oberschule Jever, Dannhalmsweg 6. Ein Tafelausweis ist nicht erforderlich. Die Tafel Hohenkirchen – Zweigstelle der Tafel Jever – bleibt weiterhin geschlossen.