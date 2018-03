Jever Die Ehrenamtlichen der „Tafel Jever“ sind entsetzt: In der Nacht vom 14. auf den 15. März haben Unbekannte das Tafel-Fahrzeug mit Parolen beschmiert, die Helfer als Nazis beschimpft, die Schlösser an den Türen des Ladenlokals an der Bahnhofstraße zugeklebt, so dass die ausgetauscht werden mussten. „Und warum? Weil wir unserer ehrenamtlichen Arbeit nachgehen“, teilte am Montag Tafel-Vorsitzende Luise Eden mit.

„Der erste Gedanke war, darüber hinwegzusehen, es nicht zu beachten, es vor allem aber nicht überzubewerten“, sagt sie. Dennoch können und wollen die Ehrenamtlichen nicht verschweigen, dass dieses Verhalten sie sehr getroffen hat. „Wir sind sehr berührt davon, in unserem Ehrenamt mit denen verglichen zu werden, die ein dunkles Bild auf unsere Gesellschaft werfen“, so Luise Eden. Das verursache ein unschönes Gefühl, aber vor allem stellen sich die Helfer die Frage: „Müssen wir uns das gefallen lassen?“

„Eine Konsequenz wäre, aufzuhören. Da wir aber nach wie vor von der Einrichtung Tafel überzeugt sind, machen wir weiter, verbunden mit der Hoffnung, dass man uns genauso viel Respekt entgegenbringt, wie wir es unseren Kunden gegenüber auch tun“, sagt Luise Eden.