Einzelhandel: Am Abend gibt es dann was zu erzählen

Jever Teestövchen, ein Komplettservice in Blauweiß, Geschirrtücher mit den „Mumins“ darauf: Das neu eröffnete „NettigkeitenLädchen“ am Alten Markt bietet alles für den „gedeckten Tisch“ und exklusive Souvenirs aus der Edition Maria – Tee, Sekt, Schokolade mit dem Antlitz von Jevers legendärer Regentin.

Nicole Lamberts und Thomas Lottmann, die seit vielen Jahren das Teehaus „Friesische Leidenschaften“ am Kirchplatz betreiben, sind von dem neuen Standort begeistert: „Bisher fanden Gäste das Teehaus mit dem ,NettigkeitenLädchen’ zusammen, mussten aber durchs Café gehen, um sich die Souvenirs anschauen zu können. Das war für einige Besucher etwas umständlich und vielleicht haben sie sich mitunter nicht getraut“, sagt Lottmann. „Inzwischen ist unser Bestand auch so angewachsen, dass wir uns dazu entschlossen haben, unser Lädchen in die leeren Räume der Jacobus-Eden-Stiftung zu verlagern“, erzählt er.

Eine weitere Besonderheit der neuen Lage: „Früher war darin der Bäcker Eden, der für sein Gebäck ,Leidenschaften’ bekannt war. Es ist eines der Wahrzeichen Jevers und wird gern von Touristen gekauft und weiterverschenkt. Jetzt gibt es die ,Leidenschaften‘ wieder an ihrer ursprünglichen Stelle zu kaufen, nämlich in unserem Lädchen. Und natürlich weiterhin im Teehaus. So konnten wir eine alte Gewohnheit in die Gegenwart zurückbringen“, freut sich Thomas Lottmann.

Er ist schwer begeistert und angetan vom Geschmack seiner Frau Nicole, wenn es darum geht, den Tisch zu decken. Vor allem in Dänemark und Holland wird sie beim Geschirr und passender Dekoration fündig.

Im Teehaus werden die hinteren Räume nun zu Seminarräumen umgebaut. Dort finden die Veranstaltungen – Teezeremonien, Konzerte und Weinabende – statt, für die sonst immer die Teestube geschlossen werden musste. „Ab Sommer können unsere Gäste vorn Tee trinken und in den hinteren Räumen etwas erleben“, erklärt Lottmann.

Wird er nun seine Frau, mit der er bisher Seite an Seite gearbeitet hat, im Teehaus vermissen? „Tatsächlich ja, aber jetzt können wir uns abends vom Tag zu erzählen“, sagt er.