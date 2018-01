Jever Eine neue Stätte zur Begegnung ist eröffnet: Zahlreiche Gäste konnten Obermeister Maike Fietz und Untermeister Kirsti Sörström von der Frauenloge „Seewiefken“ im Odd-Fellow-Orden zur Eröffnung des Logenhauses Am Kirchplatz 19 in Jever begrüßen. Das Haus soll künftig allen Interessierten zur Nutzung offen stehen.

Der erste Schritt in diese Richtung ist getan: Bisher trifft sich neben der Frauenloge noch ein Logen-Stammtisch dort – deshalb die Bezeichnung „Logenhaus“. Am Samstag fand die so genannte Hallenweihe statt – damit nimmt die Loge den Raum in Betrieb, der ausschließlich für ihre Zeremonien reserviert ist.

Das Haus soll aber auch für Veranstaltungen genutzt werden – Konzerte, Lesungen, Ausstellungen passen Kuratorin Kirsti Sörström zufolge gut ins Konzept.

Zu sehen gab es zur Eröffnung neben den neuen Räumen Fotografien von Hobbyfotograf Carsten Hoffmann unter dem Motto „Licht und Schatten“.

Fritz Elster hielt die Eröffnungsrede. „Wer das Haus in leerem Zustand gesehen hat, der weiß, was an Arbeit investiert wurde“, sagte er. Wie berichtet, wurde das Haus 1832 gebaut und gehörte lange Zeit der jeverschen Kaufmannsfamilie Hillers. Die Tochter verkaufte jetzt das denkmalgeschützte Gebäude. Die neuen Eigentümer entwickelten ein Konzept zur neuen Nutzung.

Im neuen Logenhaus gibt es Räume, die für alle zugänglich sind und einen, der nur von den acht Mitgliedern der „Seewiefken“ betreten werden darf. „Dort halten wir unsere Rituale ab“, sagt Kirsti Sörström.

Infos und Kontakt zur Nutzung des Logenhauses unter Tel. 0160/95 20 95 75 bei Kirsti Sörström.