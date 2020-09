Erzählcafé: Rückkehr in den Beruf

Jever Nach einer langen Pause fällt vielen Frauen der Weg zurück in den Beruf nicht leicht. Um ihnen Mut zu machen und verschiedene Möglichkeiten aufzuzeigen, bietet die JadeBay GmbH ein Erzählcafé an: In gemütlicher Atmosphäre erzählen drei Frauen über ihre Rückkehr in den Beruf und ermuntern Interessierte, es ihnen gleichzutun.

Unterstützt wird das Format durch Tipps der Agentur für Arbeit und der Koordinierungsstelle „Frauen und Wirtschaft“. Das Erzählcafé findet am 6. Oktober von 9.30 bis 11.30 Uhr im Café de Mood an der Schlachtstraße in Jever statt. Eine Anmeldung ist bis 4. Oktober an wiedereinstieg@jade-bay.com oder unter Tel. 0151/ 41 87 45 05 möglich.