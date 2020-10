Erziehung: Elternschule lädt zur Herbstrunde ein

Jever Die vom „Bündnis für Familie“ in Jever initiierte Elternschule startet am 22. Oktober in eine neue Runde. Unter dem Motto „der rote Faden zur erfolgreichen Erziehung“ erhalten Eltern, Großeltern und andere Erziehungsberechtigte im Kursus Rüstzeug und Unterstützung für den Erziehungsalltag und in Familienfragen – dabei soll keine Frage unbeantwortet bleiben.

Geleitet wird die Elternschule von der Sozial- und Elternschulpädagogin Christina Haartje-Graalfs. Familien und Partnerschaften stehen gesellschaftlich vor neuen Aufgaben und Eltern vor neuen Herausforderungen. An acht Abenden können sich die Teilnehmerinnen Impulse für den Familien- und Erziehungsalltag geben lassen. Die Abende finden in der Montessori Werkstatt, Beim Tivoli 11 in Jever, statt. Die Kosten betragen 60 Euro pro Person und 80,00 Euro pro Paar. Anmeldungen: Tel. 04461/5535.