Fastfood: Belegte Marken-Brötchen auch in Jever

Jever Seit geraumer Zeit hängt an der Mühlenstraße 7 neben dem Tui-Reisebüro ein großer Schriftzug in Gelb-Grün: Subway, die US-amerikanische Franchisekette im Fastfood-Bereich eröffnet dort. In Deutschland floriert das Geschäft, im vergangenen Jahr waren es 692 Restaurants bundesweit, die Anzahl steigt. Auch in Jever wird nun ein Subway-Restaurant eröffnet – wann, ist aufgrund der Corona-Situation nicht sicher.

„Aufgrund der offenen Situation können wir zum vorläufigen Eröffnungstermin derzeit keine Angabe machen, wann wir eröffnen“, sagt Bernd W. Wagner, der bei Subway für die Unternehmensentwicklung in Deutschland zuständig ist. „Sämtliche Trockenbauarbeiten sind durchgeführt. Seit der Krise ruht die Baustelle, aber nach Lockerungen für den ,allgemeinen täglichen Arbeitsablauf‘ wird es voraussichtlich noch vier Wochen dauern, bis das Restaurant fertiggestellt werden kann.“

Das künftige Subway-Restaurant für Jever misst circa 100 Quadratmeter und ist mit ungefähr 25 Sitzplätzen und einem kleinen Bereich für einige Außensitzplätze ausgestattet. Insgesamt werden bis zu zehn Mitarbeiter in zwei Schichten arbeiten. Derzeit sei kein weiteres Subway-Restaurant in Friesland geplant. „Wir werden in absehbarer Zeit – sobald wir einen geeigneten Standort gefunden haben – mit unserem Partner ein zweites Subway-Restaurant in Wilhelmshaven etablieren. Für die Stadt Varel suchen wir nach einem Partner und einem geeigneten Standort“, heißt es weiter.