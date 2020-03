FDP zu gesperrten Sortimenten

Jever Die FDP Jeverland bittet die Ordnungsämter der Stadt Jever und des Landkreises Friesland, die Allgemeinverfügung zum Kontaktverbot möglichst bürgerfreundlich umzusetzen, damit auch Güter aus dem Non-Food Bereich weiter gekauft werden können.

Seitdem am 22. März die Allgemeinverfügung erlassen wurde, wurden die Geschäfte vom Landkreis offenbar angewiesen, bestimmte Waren nicht mehr zu verkaufen – in den Supermärkten wurde daraufhin alles abgesperrt. „Das ist für mich nicht nachvollziehbar“, erklärt FDP-Ortsvorsitzende Sibylle Raquet.

Laut Allgemeinverfügung ist die Versorgung mit Lebensmitteln, Gütern und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs erlaubt – der Landkreis Friesland hat sie sehr eng ausgelegt. „Ich bin extra nach Wittmund gefahren um zu sehen, wie dort mit der Verfügung umgegangen wird“, berichtet Raquet. „Dort kann alles ganz normal eingekauft werden – Schulbedarf, Kerzen oder Haushaltsgeräte“. Auch in Wilhelmshaven gehe der Verkauf von Aktionswaren und Non-Food Artikeln weiter.

Die FDP hält die unterschiedliche Umsetzung in den Landkreisen für „willkürlich“ und bittet darum, diese Ungleichbehandlung schnellstmöglich zu beenden. „Wir zerstören unseren Handel und treiben unsere Einwohner in den Onlinehandel oder in die Nachbarkreise zum Einkaufen“, sagt die FDP-Ortsvorsitzende. „Das kann, bei allem gebotenen Respekt vor den Entscheidungen der Krisenstäbe, nicht in unserem Sinn sein“.