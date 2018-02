Jever Die Feuerwehr Jever hat am späten Samstagnachmittag einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in Jever gelöscht. Die Feuerwehr wurde gegen 17.15 Uhr alarmiert und in den Herrengarten gerufen. Dort war es in einer Küche zu einem Brand gekommen. Nur eine Viertelstundespäter war das Feuer gelöscht – die Lüften des Gebäudes wird länger dauern. Personen kamen nicht zu Schaden. Zur Brandursache und Schadenshöhe ist noch nichts bekannt.

