Förderprogramm Klimaanpassung: 2,7 Millionen Euro für Schlosspark-Projekt

Jever Das Schlossmuseum in Jever erhält 2,7 Millionen Euro aus dem Bundesprogramm „zur Klimaanpassung in urbanen Räumen“. Das hat die Vareler SPD-Bundestagsabgeordnete Siemtje Möller mitgeteilt. Bei dem Projekt gehe es darum, die Spuren des Klimawandels in Parks und Landschaftsgärten zu dokumentieren und Ideen zu entwickeln, wie Parks künftig gestaltet werden müssen, um erhalten zu bleiben.

Mit dem Modellprojekt soll in Jever nun untersucht werden, wie eine zukunftsorientierte Transformation der Landschaftsgärten und -parks aussehen kann.

Museumsleiterin Prof. Dr. Antje Sander freut sich über das Geld: „Wir können damit einen wichtigen Schritt zum Erhalt unseres Parks machen. Eine wissenschaftliche Untersuchung zur Anpassung des Parks ans heutige Klima drängt sich quasi auf.“ Geplant ist dazu eine groß angelegte Artenerfassung und ein Maßnahmenkatalog, der darlegt, wie die Entwicklung der Parkanlage mit dem Klimawandel Schritt halten kann.